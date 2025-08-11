Beşiktaş Üçüncü Ön Eleme İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
Beşiktaş Üçüncü Ön Eleme İçin Hazırlanıyor

11.08.2025 14:07
Beşiktaş, St. Patrick's ile rövanş maçı hazırlıklarına başladı. Yeni transfer Ndidi takımla antrenman yaptı.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda 14 Ağustos Perşembe günü İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından çift kale taktik maçıyla noktalandı.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Kaynak: AA

