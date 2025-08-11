Beşiktaş Üçüncü Ön Eleme İçin Hazırlanıyor

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda 14 Ağustos Perşembe günü İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından çift kale taktik maçıyla noktalandı.
Siyah-beyazlıların yeni transferi Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi, takımla ilk antrenmanına çıktı.
