Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 yenerek 10 puana ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Beşiktaş, Gürcistan'da Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Junior Olaitan ve Orkun Kökçü'nün golleriyle kazanan siyah-beyazlılar, 5 hafta sonunda 10 puana ulaştı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki 8 maç tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 5. haftasında TSİ 20.45'te başlayan karşılaşmalar sona erdi.
Beşiktaş, Gürcistan'da karşılaştığı İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı Junior Olaitan ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 2-1 yendi. Hapoel Beer-Sheva'nın golü, Javon East'ten geldi. Siyah-beyazlılar, ligde 5 hafta sonunda 10 puana ulaştı.
Bournemouth, Celta Vigo'yu deplasmanda Alvaro Rodriguez ve Rayan'ın golleriyle 2-1'lik skorla geçerek 5'te 5 yaptı. Iago Aspas'ın golü, ev sahibi ekip için yeterli olmadı.
Benfica'yı ağırlayan Viktoria Plzen, Patrik Hrosovsky, Prince Adu ve Christophe Kabongo'nun (2) golleriyle 4-0 kazanarak günün sürpriz sonuçlarından birine imza attı.
Olympiakos deplasmanında 2-0 geriye düşen Milan ise 4-2 galip gelmeyi başardı. Olympiakos'un gollerini Mike Maignan (kendi kalesine) ve Jota Silva, Milan'ın gollerini ise Omari Hutchinson, Alphadjo Cisse, Christian Pulisic ve Diego Moreira kaydetti.
Alınan sonuçlar şöyle:
Celta Vigo (İspanya)-Bournemouth (İngiltere): 1-2
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Bayer Leverkusen (Almanya): 0-2
Olimpik Marsilya (Fransa)-Levski Sofya (Bulgaristan): 1-0
Olympiakos (Yunanistan)-Milan (İtalya): 2-4
Salzburg (Avusturya)-Ararat Armenia (Ermenistan): 2-0
Union Saint Gilloise (Belçika)-Lech Poznan (Polonya): 2-2
Viktoria Plzen (Çekya)-Benfica (Portekiz): 4-0
Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva (İsrail): 2-1
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