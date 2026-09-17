Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile ilk yarıyı 1-1 tamamladı - Son Dakika
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile ilk yarıyı 1-1 tamamladı

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UEFA Avrupa Ligi ilk haftasındaki Beşiktaş-Olimpik Marsilya maçının ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi. Beşiktaş'ın golünü 15. dakikada İlhan Fakılı atarken, Marsilya 30. dakikada Abdallah ile eşitliği sağladı.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Andrea Colombo, Davide Imperiale, Giuseppe Perrotti (İtalya)

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Ouattara, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, İlhan Fakılı, Vlahovic

Olimpik Marsilya: de Lange, Weah, Garcia, Cornelius, Egan-Riley, Hojbjerg, Abdelli, Gomes, Abdallah, Maupay, Harit

Goller: Dk. 15 İlhan Fakılı (Beşiktaş), Dk. 30 Abdallah (Olimpik Marsilya)

Sarı kart: Dk. 10 Agbadou (Beşiktaş)

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasındaki Beşiktaş-Olimpik Marsilya mücadelesinin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

3. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Vlahovic'in pasında sol kanatta topla buluşan İlhan Fakılı, çaprazdan ceza sahasına girip sert vurdu, meşin yuvarlak savunmaya çarpıp kornere gitti.

12. dakikada Outtara'nın hatalı pasında Abdelli araya girdi. Bu futbolcunun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Abdallah'ın şutunda kaleci Nübel topu kornere çeldi.

15. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanatta topla buluşan İlhan Fakılı ceza yayına katedip Olaitan'la verkaç yaptı. Savunmanın arkasına sarkan bu futbolcu, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 1-0.

30. dakikada Olimpik Marsilya eşitliği yakaladı. Orta sahada topu kapan Abdelli'nin uzun pasına hareketlenen Abdallah sağdan ceza sahasına girip yerden vurdu, top köşeden filelerle buluştu: 1-1.

45+3. dakikada Beşiktaş net fırsattan yararlanamadı. Murillo'nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Vlahovic, savunma arkasına hareketlenen Orkun Kökçü'ye pasını aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu futbolcunun vuruşunda de Lange gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Kaynak: AA
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