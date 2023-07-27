Beşiktaş UEFA Konferans Ligi'nde kadro değişikliği yaptı

Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde Tirana ile oynayacağı maç öncesinde kadrosunda değişiklik yapıldı.
Beşiktaş'ta daha önce kadroya yazılan Emrecan Uzunhan, kaza geçirmesi ve ameliyat olması sonrası kadrodan çıkartıldı.
Seyircisi önünde sezonun ilk sınavına çıkacak olan Beşiktaş'tan Emrecan'ın yerine Emirhan Delibaş ve Oğuzhan Akgün kadroya dahil edildi.
Beşiktaş'ın takım kadrosu şu şekilde;
Liste A
Liste B
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