Beşiktaş UEFA Konferans Ligi'nde kadro değişikliği yaptı

Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde Tirana ile oynayacağı maç öncesinde kadrosunda değişiklik yapıldı.

EMRECAN ÇIKARILDI

Beşiktaş'ta daha önce kadroya yazılan Emrecan Uzunhan, kaza geçirmesi ve ameliyat olması sonrası kadrodan çıkartıldı.

EMİRHAN VE OĞUZHAN DAHİL OLDU

Seyircisi önünde sezonun ilk sınavına çıkacak olan Beşiktaş'tan Emrecan'ın yerine Emirhan Delibaş ve Oğuzhan Akgün kadroya dahil edildi.

Beşiktaş'ın takım kadrosu şu şekilde;

Liste A

Vincent Aboubakar

Daniel Amartey

Emrecan Bulut

Onur Bulut

Gedson Fernandes

Omar Colley

Ersin Destanoğlu

Rachid Ghezzal

Mert Günok

Amir Hadziahmetovic

Ajdin Hasic

Kerem Atakan Kesgin

Semih Kılıçsoy

Arthur Masuaku

Umut Meraş

Francisco Montero

Jackson Muleka

Jean Onana

Valentin Rosier

Salih Uçan

Necip Uysal

Berkay Vardar

Kartal Kayra Yılmaz

Utku Yuvakuran

Oğuzhan Akgün

Emirhan Delibaş

Liste B