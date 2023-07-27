Beşiktaş UEFA Konferans Ligi'nde kadro değişikliği yaptı - Son Dakika
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Beşiktaş UEFA Konferans Ligi'nde kadro değişikliği yaptı

27.07.2023 17:43

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde Tirana ile oynayacağı maç öncesinde Emrecan Uzunhan'ın kaza geçirmesi ve ameliyat olması sonucu kadrodan çıkarıldı. Emrecan'ın yerine Emirhan Delibaş ve Oğuzhan Akgün kadroya dahil edildi. Beşiktaş'ın takım kadrosunda toplamda 25 oyuncu bulunuyor.

Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde Tirana ile oynayacağı maç öncesinde kadrosunda değişiklik yapıldı.

EMRECAN ÇIKARILDI

Beşiktaş'ta daha önce kadroya yazılan Emrecan Uzunhan, kaza geçirmesi ve ameliyat olması sonrası kadrodan çıkartıldı.

EMİRHAN VE OĞUZHAN DAHİL OLDU

Seyircisi önünde sezonun ilk sınavına çıkacak olan Beşiktaş'tan Emrecan'ın yerine Emirhan Delibaş ve Oğuzhan Akgün kadroya dahil edildi.

Beşiktaş'ın takım kadrosu şu şekilde;

Liste A

  • Vincent Aboubakar
  • Daniel Amartey
  • Emrecan Bulut
  • Onur Bulut
  • Gedson Fernandes
  • Omar Colley
  • Ersin Destanoğlu
  • Rachid Ghezzal
  • Mert Günok
  • Amir Hadziahmetovic
  • Ajdin Hasic
  • Kerem Atakan Kesgin
  • Semih Kılıçsoy
  • Arthur Masuaku
  • Umut Meraş
  • Francisco Montero
  • Jackson Muleka
  • Jean Onana
  • Valentin Rosier
  • Salih Uçan
  • Necip Uysal
  • Berkay Vardar
  • Kartal Kayra Yılmaz
  • Utku Yuvakuran
  • Oğuzhan Akgün
  • Emirhan Delibaş

Liste B

  • Demir Ege Tıknaz
  • Göktuğ Baytekin
  • Aytuğ Batur Kömeç
  • Mustafa Erhan Hekimoğlu
  • Cemal Azad Demir
  • Emir Yaşar
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