Beşiktaş, Ulm ile Karşılaşıyor

Beşiktaş Fibabanka Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 13. haftasında yarın Alman ekibi ratiopharm Ulm ile deplasmanda karşılaşacak.
Almanya'nın Ulm kentindeki 'da ratiopharm Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.
Grupta çıktığı 12 maçta 7 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 5. sırada girdi.
Oynadığı müsabakaların 8'ini kazanan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan ratiopharm Ulm ise 3. basamakta yer aldı.
İki takım arasında organizasyonun 4. haftasında İstanbul'da yapılan karşılaşmada Beşiktaş, ratiopharm Ulm'u 107-74 mağlup etmişti.
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