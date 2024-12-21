Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada savunma arkasına atılan pasta rakibine pres yapan Semih Kılıçsoy, Lima'yı hataya zorladı. Pozisyonun devamında Kaleci Ertuğrul'un yumrukladığı top kısa düşünce Gedson'un önünde kaldı. Gedson'un aşırtma vuruşunda ise meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
54. dakikada Gedson'un ceza sahası içi sağ taraftan pasında topla buluşan Rafa Silva'nın kale önünde topukla vuruşunda savunma araya girdi ve meşin yuvarlak kornere çıktı.
82. dakikada Rafa Silva'nın topla beraber ceza sahası içine girdikten sonra sol taraftan içeriye çevirdiği top kale önündeki Semih Kılıçsoy ıskalayınca Gedson'un önünde kaldı. Gedson'un yakın mesafeden vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
Hakemler: Cihan Aydın, Volkan Ahmet Narinç, Murat Altan
Beşiktaş, Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Bahtiyar Zaynutdinov (Arthur Masuaku dk. 70), Salih Uçan (Cher Ndour dk. 46), Al-Musrati (Mustafa Hekimoğlu dk. 88), Rafa Silva, Gedson Fernandes, Ernest Muçi (Alex Oxlade Chamberlain dk. 70), Semih Kılıçsoy
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Joao Mario, Jean Onana, Can Keleş, Emrecan Terzi
Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Nuno Lima, Fatih Aksoy (Richard Coelho dk. 56), Fidan Aliti, Florent Hadergjonaj, Nicolas Janvier (Buluthan Bulut dk. 86), Gaius Makouta, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca (Ui Jo Hwang dk. 74), Loide Augusto (Rony Lopes dk. 86), Sergio Cordova
Yedekler: Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Serdar Dursun, Arda Usluoğlu, Jure Balkovec, Juan Coelho
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Goller: Rafa Silva (dk. 7) (Beşiktaş), Nuno Lima (dk.5) (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Mustafa Hekimoğlu (Beşiktaş), Nuno Lima, Yusuf Özdemir (Alanyaspor) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Beşiktaş ve Alanyaspor 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
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