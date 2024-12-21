Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Janvier'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Fatih'i aşan topu Lima, altıpas çizgisinin hemen gerinden ağlara gönderdi. 0-1
7. dakikada Alanyaspor savunmasının kaleciye gönderdiği pasta araya giren Rafa Silva, kaleci Ertuğrul'u da geçerek meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1
29. dakikada Augusto'nun sağ taraftan ortasında Yusuf Özdemir, ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşla topu ağlara gönderdi.
31. dakikada hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarı sonrası gol pasını veren Augusto'nun ofsayt olması gerekçesiyle golü iptal etti.
45+5. dakikada Rafa Silva'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası sol çaprazdan Semih Kılıçsoy'un röveşata vuruşunda top kaleci Ertuğrul'da kaldı.
Hakemler: Cihan Aydın, Volkan Ahmet Narinç, Murat Altan
Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Bahtiyar Zaynutdinov, Salih Uçan, Al-Musrati, Rafa Silva, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Semih Kılıçsoy
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Alex Oxlade Chamberlain, Joao Mario, Arthur Masuaku, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Emrecan Terzi, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Nuno Lima, Fatih Aksoy, Fidan Aliti, Florent Hadergjonaj, Nicolas Janvier, Gaius Makouta, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Loide Augusto, Sergio Cordova
Yedekler: Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Serdar Dursun, Rony Lopes, Arda Usluoğlu, Ui Jo Hwang, Buluthan Bulut, Richard Coelho, Jure Balkovec, Juan Coelho
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Goller: Rafa Silva (dk. 7) (Beşiktaş), Nuno Lima (dk. 5) (Corendon Alanyaspor) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Beşiktaş ve Alanyaspor 1-1 Beraberlikte - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?