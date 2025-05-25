Beşiktaş ve Çaykur Rizespor Golsüz Eşitlikte

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
25. dakikada Rafa Silva'nın ceza yayının gerisinden sert vuruşunda savunmadan dönen topla buluşan Masuaku'nun sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
33. dakikada Hadziahmetovic'in uzun pasında ceza sahası sağ çaprazdan Keny Arroyo'nun sert vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
Hakemler: Halil Umut Meler, Samet Çavuş, Emrah Ünal
Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Keny Arroyo, Rafa Silva, Ciro Immobile
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Semih Kılıçsoy, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Necip Uysal, Emirhan Topçu, Serkan Emrecan Terzi, Mustafa Erhan Hekimoğlu
Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer
Çaykur Rizespor: Ivo Grgic, Taha Şahin, Attila Mocsi, Casper Hojer, İbrahim Olawoyin, Mithat Pala, Rachid Ghezzal, Dal Varesanovic, Altin Zeqiri, Ali Sowe
Yedekler: Efe Doğan, Alikulov, Emrecan Bulut, Muhamed Buljubasic, Berkay Özcan, Eray Korkmaz, David Akintola, Ayberk Karapo, Habil Özbakır, Doğanay Avcı
Teknik Direktör: İlhan Palut
Sarı kartlar: Ciro Immobile (Beşiktaş), Dal Varesanovic, Attila Mosci, Mithat Pala (Çaykur Rizespor) - İSTANBUL
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