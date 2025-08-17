Beşiktaş ve Eyüpspor Berabere

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Beşiktaş'ta önde yapılan baskı sonrası kazanılan top son olarak Rashica'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

17. dakikada ceza yayı önünde sırtı dönük topla buluşan Abraham, dönerek pasında Orkun topa hareketlenirken, Robin Yalçın'ın kayarak müdahalesinde yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi.

19. dakikada beyaz noktanın başına geçen Abraham, topu filelere gönderdi. 1-0

27. dakikada sağ kanatta Rashica'nın pasında Rafa Silva, kaleyi karşıdan gören noktadan ayak dışı yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.

29. dakikada Kerem Demirbay'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Luccas Claro kafayı vururken, Abraham'dan sekerek kaleye yönelen topu Thiam kafayla ağlara yolladı. 1-1

39. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Rashica'nın sert şutunda kaleci Marcos Felipe sağına yatarak çelerken top üst ağlarda kaldı.

43. dakikada Kerem Demirbay'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Mame Thiam, kale önünden yaptığı kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Engin Gözütok, Murat Altan

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Tammy Abraham

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Terzi

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Eyüpspor: Marcos Felipe, Robin Yalçın, Luccas Claro, Nihad Mujakic, Calegari, Kerem Demirbay, Yalçın Kayan, Serdar Gürler, Halil Akbunar, Denis Draguş, Mame Thiam

Yedekler: Halil Yeral, Emir Ortakaya, Emre Akbaba, Talha Ülvan, Umut Bozok, Taşkın İlter, Prince Ampem, Melih Kabasakal, Hamza Akman, Svit Seslar

Teknik Direktör: Selçuk Şahin

Goller: Tammy Abraham (dk. 19 pen.) (Beşiktaş), Thiam (dk. 29) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Luccas Claro, Yalçın Kayan (Eyüpspor), Wilfred Ndidi (Beşiktaş) - İSTANBUL