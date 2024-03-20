Beşiktaş ve Galatasaray, Ersen Martin için başsağlığı mesajı yayımladı

Beşiktaş ve Galatasaray kulüpleri, eski milli futbolcu Ersen Martin için başsağlığı mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulüpten eski oyuncusu için yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz Ersen Martin'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Sarı-kırmızılı kulübün paylaşımında ise "Eski milli futbolcu Ersen Martin'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ersen Martin'e, Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz." görüşlerine yer verildi.
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gaziosmanpaşa Gençlik Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Bak, 'Türkiye son 22 yılda spor devrimi yaşamaktadır. Türkiye spor ülkesi olma yolunda' dedi.
FIFA, Türk kulüplerine ceza yağdırdı. Süper Lig'de Kayserispor'a süresiz; Adana Demirspor, Antalyaspor, Ankaragücü ve Konyaspor'a ise 3 dönem transfer yasağı getirildi. Öte yandan Birinci Lig takımlarından Eyüpspor'a da 3 dönem transfer yasağı uygulandı.
Trabzonspor ve Beşiktaş gibi takımların formalarını giyen eski Milli oyuncu Ersen Martin, aort damarı yırtılması sonucu yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda etti. 44 yaşındaki futbolcu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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