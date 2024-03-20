Beşiktaş ve Galatasaray, Ersen Martin için başsağlığı mesajı yayımladı

Spor

Beşiktaş ve Galatasaray kulüpleri, eski milli futbolcu Ersen Martin için başsağlığı mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten eski oyuncusu için yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz Ersen Martin'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün paylaşımında ise "Eski milli futbolcu Ersen Martin'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ersen Martin'e, Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz." görüşlerine yer verildi.