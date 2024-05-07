Beşiktaş ve MKE Ankaragücü arasında ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş ve MKE Ankaragücü arasında ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi

Beşiktaş ve MKE Ankaragücü arasında ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı ve maçın ikinci yarısında gol arayışları devam edecek.

07.05.2024 21:31
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Stat: Tüpraş

Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Murat Tuğberk Curbay

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Colley, Necip Uysal, Masuaku, Al Musrati, Salih Uçan, Ghezzal, Muçi, Rashica, Semih Kılıçsoy

MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Kitsiou, Radakovic, Mert Çetin, Mujakic, Tolga Ciğerci, Flips, Efkan Bekiroğlu, Bassogog, Chatzigiovanis, Bajic???????

Sarı kartlar: Dk. 16 Svensson, Dk. 30 Mert Günok (Beşiktaş), Dk. 24 Bajic (MKE Ankaragücü)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

21. dakika Rashica'nın savunma arkasına pasına hareketlenen Semih Kılıçsoy'un ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda, top yan ağlarda kaldı.

31. dakikada Rashica'nın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan sert şutunda, top yandan dışarı çıktı.

40. dakikada savunma arkasına atılan pasla sağdan ceza sahasına giren Bassogog, meşin yuvarlağı arkadan gelen Flips'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun gelişine şutunda, meşin yuvarlak yan filelerde kaldı.

İlk yarı, 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş ve MKE Ankaragücü arasında ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi - Son Dakika

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