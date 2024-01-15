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Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın takas iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın takas iddialarını yalanladı

Beşiktaş, Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar'ın takas yoluyla transfer olacağına dair çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Aboubakar'ın hala Beşiktaş'ın oyuncusu olduğu ve şu anda Kamerun Milli Takımı kampında olduğu belirtildi. Ayrıca, futbolcunun tedavisinin devam ettiği ve en kısa sürede sağlığına kavuşarak takıma katılması temenni edildi.

Beşiktaş, Vincent Aboubakar\'ın takas iddialarını yalanladı
15.01.2024 - 17:29,
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Beşiktaş, Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar'ın takas yoluyla transfer olacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten 31 yaşındaki futbolcuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya mecralarında futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın takas edileceği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Vincent Aboubakar, kulübümüzün oyuncusu olup, şu anda Kamerun Milli Takımı kampındadır. Tedavisi devam etmekte olan futbolcumuz Aboubakar'ın bir an önce sağlığına kavuşup takımıyla birlikte olmasını diliyoruz."

Kaynak: AA
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