Beşiktaş, Vincenzo Italiano ile Anlaştı

Beşiktaş, dün İstanbul'a getirdiği İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş, Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük görevi için dün Vincenzo Italiano'yu İstanbul'a getirdi. Siyah-beyazlılar, 48 yaşındaki teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Vincenzo Italiano ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Vincenzo Italiano'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL