Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Melisa Nilgün Keser'i renklerine bağladı - Son Dakika
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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Melisa Nilgün Keser'i renklerine bağladı

02.08.2022 16:38
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Melisa Nilgün Keser'i renklerine bağladı

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, 22 yaşındaki oyuncu Melisa Nilgün Keser'i kadrosuna kattı.

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, 22 yaşındaki oyuncu Melisa Nilgün Keser'i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımımız, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında, son olarak Trabzonspor Kulübünde forma giyen milli futbolcu Melisa Nilgün Keser ile sözleşme imzaladı. Sporcumuza 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
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Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! 64 sezonda sadece 6 takım şampiyon olabildi Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! 64 sezonda sadece 6 takım şampiyon olabildi
Kaynak: AA

Trabzonspor, Beşiktaş, Vodafone, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Melisa Nilgün Keser'i renklerine bağladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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