Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımımız, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında, son olarak Trabzonspor Kulübünde forma giyen milli futbolcu Melisa Nilgün Keser ile sözleşme imzaladı. Sporcumuza 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Melisa Nilgün Keser'i renklerine bağladı - Son Dakika

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