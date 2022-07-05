Beşiktaş, Weghorst'u açıkladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Weghorst'u açıkladı

05.07.2022 11:37
Beşiktaş, Weghorst'u açıkladı

Beşiktaş, dün gece İstanbul'a gelen Hollandalı golcü Wout Weghorst'un transferi için oyuncunun kendisi ve kulübü Burnley ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş, dün gece İstanbul'a gelen Hollandalı golcü Wout Weghorst'un transferi için oyuncunun kendisi ve kulübü Burnley ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Yeni sezon öncesinde kamp çalışmaları için Avusturya'ya gidecek Beşiktaş'ta transfer harekatı da devam ediyor. Siyah-beyazlılar, uzun süredir kadosuna dahil etmek istediği Hollandalı golcü Wout Weghorst'un transferi konusunda kulübü ve oyuncunun kendisiyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst'un transferi konusunda kendisi ve kulübü Burnley FC ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.


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Kaynak: DHA

Avusturya, Beşiktaş, İstanbul, Burnley, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Weghorst'u açıkladı - Son Dakika

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