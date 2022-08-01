Beşiktaş'ın kiralık olarak renklerine bağladığı tecrübeli sol bek, bu akşam İstanbul'a ayak basıyor! - Son Dakika
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Beşiktaş'ın kiralık olarak renklerine bağladığı tecrübeli sol bek, bu akşam İstanbul'a ayak basıyor!

01.08.2022 20:29
Beşiktaş'ın kiralık olarak renklerine bağladığı tecrübeli sol bek, bu akşam İstanbul'a ayak basıyor!

Beşiktaş, West Ham United'da top koşturan 28 yaşındaki deneyimli sol bek Arthur Masuaku ile anlaştı. Oyuncu bu gece saat 00.05'te İstanbul'a ayak basacak. Beşiktaş, oyuncuyu kiralık olarak renklerine bağladı.

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığı sonrası hızlandırdığı transfer çalışmalarında mutlu sona ulaştı.

MASUAKU İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Beşiktaş, West Ham United forması giyen Arthur Masuaku ile anlaşma sağladı. Ertan Süzgün'ün haberine göre, Beşiktaş oyuncuyu satın alma opsiyonluk olarak kiraladı. Beşiktaş, oyuncunun maaşını kulübü West Ham United ile paylaşarak ödeyecek. Yıldız oyuncu bu gece 00.05'te İstanbul'a geliyor.

SATIN ALMA OPSİYONU 2.2 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı 28 yaşındaki oyuncu Masuaku'nun satın alma opsiyonu 2.2 milyon euro. Masuaku, geçtiğimiz sezon West Ham United formasıyla tüm kulvarlarda toplam 24 maçta görev yaptı.

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