Beşiktaş, Wout Weghorst'u 1 sezonluk renklerine kattı! - Son Dakika
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Beşiktaş, Wout Weghorst'u 1 sezonluk renklerine kattı!

05.07.2022 20:54

Beşiktaş, İngiltere'nin Burnley takımında forma giyen Hollandalı golcü Wout Weghorst'un 1 sezonluğuna kiralandığını belirtti. Transfer için İngiliz kulübe herhangi bir ücret ödemeyecek olan Beşiktaş, yıldız futbolcuya yıllık 2.8 milyon euro maaş verecek.

Beşiktaş, İngiliz ekibi Burnley'den Wout Weghorst'u 1 yıllığına kiraladı. Siyah-beyazlılar, KAP'a yaptığı duyuruda, Hollandalı golcünün transfer detaylarını açıkladı.

YILLIK 2.8 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK

Buna göre; İngiliz ekibine herhangi bir kiralama ücreti ödenmeyecek. Weghorst ise Beşiktaş'tan 1 yıllık 2.8 milyon euro maaş alacak.

200 BİN EURO PRİM ÖDECEK

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst'un geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile 06.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere anlaşmaya varılmıştır. Burnley FC Kulübü'ne kiralama bedeli ödenmeyecektir. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 2.800.000 Avro garanti ücret ve ayrıca net 200.000 Avro Performans Primi Şirketimiz tarafından ödenecektir."

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Kaynak: AA

Beşiktaş, Burnley, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Wout Weghorst'u 1 sezonluk renklerine kattı! - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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