Beşiktaş, yabancı teknik direktörlerle Galatasaray'ı yenmek istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş, yabancı teknik direktörlerle Galatasaray'ı yenmek istiyor

Beşiktaş, yabancı teknik direktörlerle Galatasaray\'ı yenmek istiyor

Beşiktaş, son galibiyetini 2010-2011 sezonunda Alman teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde elde ettiği Galatasaray maçından bu yana yabancı teknik direktörlerle galibiyet yaşayamadı. Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, 13 yıl sonra bu seriyi sonlandırmak istiyor.

01.03.2024 14:34  Güncelleme: 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yabancı teknik direktörler idaresinde Galatasaray'a karşı son galibiyetini Alman çalıştırıcı Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda deplasmanda 2-1'lik skorla elde eden Beşiktaş, Fernando Santos ile 13 yıl sonra ilki yaşamak istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, 3 Mart Pazar günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Fernando Santos ile ligde son 4 maçta kaybetmeyen ve evinde ise son 6 resmi müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde edip, rakiplerine gol izni vermeyen siyah-beyazlılar, bu gidişatını sarı-kırmızılılar karşısında da sürdürmek istiyor.

Yabancı teknik direktörlerle Galatasaray'ı yenemedi

Kartal, yabancı teknik direktörlerin görev aldığı dönemlerde Aslan'a karşı son galibiyetini Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda 28 Kasım 2010 tarihinde deplasmanda oynadıkları maçta 2-1'lik skorla aldı.

Söz konusu tarihten sonra Portekizli Teknik Direktör Carlos Carvalhal ile Galatasaray karşı 2 maçta 1 beraberlik, 1 yenilgiyle sahadan ayrılan Beşiktaş, Hırvat Slaven Bilic ile ise 4 mücadelenin 1'i hükmen olmak üzere tamamını kaybetti.

Beşiktaş'ın, yabancı teknik direktörler idaresinde Galatasaray'a karşı oynadığı son 6 müsabaka şöyle:

2011-2012 sezonu

20 Kasım 2011/ Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 0 (Carlos Carvalhal)

26 Şubat 2012/ Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2 (Carlos Carvalhal)

2013-2014

22 Eylül 2013/ Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 3 (Hükmen) (Slaven Bilic)

22 Şubat 2014/ Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0 (Slaven Bilic)

2014-2015

4 Ocak 2015/ Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 2 (Slaven Bilic)

24 Mayıs 2015/ Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Slaven Bilic) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fernando Santos, Bernd Schuster, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, yabancı teknik direktörlerle Galatasaray'ı yenmek istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 15:43:15. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş, yabancı teknik direktörlerle Galatasaray'ı yenmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement