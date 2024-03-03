Beşiktaş, yabancı teknik direktörlerin görev aldığı dönemde Galatasaray'a galibiyet alamadı - Son Dakika
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Beşiktaş, yabancı teknik direktörlerin görev aldığı dönemde Galatasaray'a galibiyet alamadı

Beşiktaş, yabancı teknik direktörlerin görev aldığı dönemde Galatasaray\'a galibiyet alamadı

Beşiktaş, Galatasaray'a son galibiyetini 2010-2011 sezonunda Bernd Schuster yönetiminde elde etmişti. Yabancı teknik direktörler Carlos Carvalhal, Slaven Bilic ve Fernando Santos ile oynanan maçlarda Beşiktaş galibiyet alamadı.

03.03.2024 21:18
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Yabancı teknik direktörler idaresinde Galatasaray'a karşı son galibiyetini Alman çalıştırıcı Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda deplasmanda 2-1'lik skorla elde eden Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde de 13 yıllık bu hasrete son veremedi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Kartal, yabancı teknik direktörlerin görev aldığı dönemlerde Aslan'a karşı son galibiyetini Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda 28 Kasım 2010 tarihinde deplasmanda oynadıkları maçta 2-1'lik skorla almıştı. Söz konusu tarihten sonra Portekizli Teknik Direktör Carlos Carvalhal ile Galatasaray karşı 2 maçta 1 beraberlik, 1 yenilgiyle sahadan ayrılan Beşiktaş, Hırvat Slaven Bilic ile ise 4 mücadelenin 1'i hükmen olmak üzere tamamını kaybetmişti. Siyah-beyazlılar, Fernando Santos'la da 13 yıllık bu seriye sona erdiremedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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