Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç\'ı Novi Pazar\'a Kiraladı

Beşiktaş, 20 yaşındaki kanat oyuncusu Yakup Arda Kılıç'ın 1 yıllığına Sırbistan ekibi Novi Pazar'a kiralandığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yakup Arda Kılıç, 2025-2026 sezonu sonuna kadar FK Novi Pazar'a geçici transfer olmuştur. Yakup Arda Kılıç'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.
Yakup Arda Kılıç, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı forma ile 2 müsabakaya çıktı. - İSTANBUL
