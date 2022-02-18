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Beşiktaş, yarın Altay'ı konuk edecek - Son Dakika

Beşiktaş, yarın Altay'ı konuk edecek

18.02.2022 11:04
Beşiktaş, yarın Altay'ı konuk edecek

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Altay'ı ağırlayacak.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Altay'ı ağırlayacak.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligde oynadığı 25 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgiyle 38 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, 8. sırada bulunuyor.

Altay ise 6 galibiyet, 4 beraberlik, 15 yenilgiyle 22 puan elde edip, haftaya 19. sırada girdi.

3 maçtır kazanamıyor

Beşiktaş, Süper Lig'in son 3 haftasında galibiyet almayı başaramadı.

Ligde son olarak 22. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip; Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor'la 1-1, Fraport TAV Antalyaspor'la da 0-0 berabere kaldı.

Batshuayi cezalı

Siyah-beyazlı takımda 4 sarı kartı bulunan Michy Batshuayi cezası nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Batshuayi bu sezon Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor maçlarında gördüğü sarı kartlarla cezalı duruma düşmüştü.

5 oyuncu sakat

Beşiktaş'ta Altay maçı öncesi beş oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Rıdvan Yılmaz, Cyle Larin ve Miralem Pjanic'in yaşadıkları sakatlık nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçında görev alamayan Josef de Souza'nın ise yarın forma giyebileceği bildirildi.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca sakat oyuncular Oğuzhan Özyakup, Larin ve Rıdvan Yılmaz sarı kart ceza sınırda bulunuyor.

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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Beşiktaş, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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