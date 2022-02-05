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Beşiktaş yarın Antalyaspor'u konuk edecek - Son Dakika

Beşiktaş yarın Antalyaspor'u konuk edecek

05.02.2022 10:19
Beşiktaş yarın Antalyaspor'u konuk edecek

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligin 23. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım; 10 galibiyet, 6 beraberlik, 7 yenilgiyle 36 puan topladı.

Fraport TAV Antalyaspor ise altışar galibiyet ve beraberlikle 24 puan elde etti.

Son 4 maçta 8 puan aldı

Beşiktaş ligde oynadığı son 4 maçta 8 puan aldı.

Çaykur Rizespor (2-2) ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (1-1) ile berabere kalan siyah-beyazlı takım, Gaziantep FK ile VavaCars Fatih Karagümrük'ü ise 1-0'lık skorlarla yendi.

Evindeki son 3 maçı kazandı

Siyah-beyazlı ekip evinde oynadığı son 3 maçta rakiplerine üstünlük kurdu.

Yukatel Kayserispor'u 4-2 yenen Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 ve Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.

Oğuzhan, Larin, Rıdvan Yılmaz ve Batshuayi kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Michy Batshuayi ve Rıdvan Yılmaz kart ceza sınırında bulunuyor.

Üç futbolcu, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 25. haftasındaki Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

Ghezzal, Josef ve Umut takıma katıldı

Sakatlıkları geçen Rachid Ghezzal, Josef de Souza ve Umut Meraş takımla çalışmalara başladı.

Josef sakatlığı nedeniyle Antalya kampında yer alamamıştı. Sağ kalçasında ağrılar bulunan Rachid Ghezzal de kamptan erken dönmek zorunda kalmıştı.

Umut ise yaşadığı sakatlık nedeniyle Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarında forma giyememişti.

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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Antalyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş yarın Antalyaspor'u konuk edecek - Son Dakika Spor


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