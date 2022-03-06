Beşiktaş, yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek - Son Dakika
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Beşiktaş, yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek

06.03.2022 10:16
Beşiktaş, yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligde geçen hafta Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, haftaya 44 puanla 6. sırada girdi.

Yaptığı 27 maçta 46 puan toplayan Medipol Başakşehir ise 3. sırada yer alıyor.

Beşiktaş iç sahada daha iyi

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon iç sahada oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

Dolmabahçe'de Trabzonspor ve Giresunspor'a mağlup olan Beşiktaş, Adana Demirspor ve Fraport TAV Antalyaspor'la ise berabere kaldı.

Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynadığı son lig müsabakasında Altay'ı 1-0 yenmişti.

Beş futbolcu ceza sınırında

Siyah-beyazlı ekipte Medipol Başakşehir müsabakası öncesi Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Welinton Souza ve Oğuzhan Özyakup sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sakatlığı süren Oğuzhan Özyakup'un yarın forma giyme şansı bulunmazken, diğer dört futbolcu ise Medipol Başakşehir önünde sarı kart görmeleri halinde 29. haftadaki Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.

Siyah-beyazlı ekipte Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra, Miralem Pjanic ve Josef de Souza'nın da tedavileri devam ediyor.

Sivasspor maçının ısınması sırasında sakatlık geçiren ve son anda kadrodan çıkarılan Domagoj Vida'nın ise yarın oynanacak karşılaşmada görev yapması bekleniyor.

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Spor Toto Süper Lig, Vodafone Park, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek - Son Dakika


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