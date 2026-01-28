Beşiktaş, Yasin Özcan ile 1+4 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
Beşiktaş, Yasin Özcan ile 1+4 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Yasin Özcan ile 1+4 yıllık sözleşme imzaladı
28.01.2026 20:41
Beşiktaş, Aston Villa'dan Yasin Özcan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, genç oyuncu ile 1+4 yıllık sözleşme imzaladı.

Golcü oyuncusu Tammy Abraham'ı Premier Lig ekibi Aston Villa'ya gönderen Beşiktaş, Aston Villa'dan milli futbolcu Yasin Özcan'ı kadrosuna kattı.

1+4 YILLIK İMZA ATILDI

Beşiktaş, Yasin Özcan'ın satın alma opsiyonlu geçici transferi için Aston Villa ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, 19 yaşındaki futbolcu ile 1+4 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Yasin Özcan'ın satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yasin Özcan ile 1+4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Yasin Özcan'a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

SEZON PERFORMANSI

Sezonun ilk yarısını Belçika Ligi ekibi Anderlecth'te kiralık olarak geçiren 19 yaşındaki savunma oyuncusu, Belçika ekibinde 5 maça çıktı.

Yorumlar (7)

    Yorumlar (7)

  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Yılın transferi 5.lik garanti artık yaşasın ! 8 2 Yanıtla
  • Kerim Ayric Kerim Ayric:
    parası 2 2 Yanıtla
  • Can Can:
    Alt liglerde yokmuydu boyle futbolcular 2 2 Yanıtla
  • 3475082Ak 3475082Ak:
    50bin Euro mu kaça almışlar..Adam daha 1 dakika bile oynamamis 1 1 Yanıtla
  • Suikastci Suikastci:
    ???? 0 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
21:48
Manchester City’i destekleyen İngiliz çocuklar, Galatasaray marşı söyledi
Manchester City'i destekleyen İngiliz çocuklar, Galatasaray marşı söyledi
21:37
Chelsea’de Raheem Sterling’in sözleşmesi feshedildi
Chelsea'de Raheem Sterling'in sözleşmesi feshedildi
21:01
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
20:57
Ilias Charalambus’tan Fenerbahçe için dikkat çekici sözler
Ilias Charalambus'tan Fenerbahçe için dikkat çekici sözler
20:41
AK Partili Özcan’dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
19:36
MGK sonrası 9 maddelik açıklama Suriye ve İran’a özel yer ayrıldı
MGK sonrası 9 maddelik açıklama! Suriye ve İran'a özel yer ayrıldı
