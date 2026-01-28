Beşiktaş, Yasin Özcan ile 1+4 yıllık sözleşme imzaladı

Golcü oyuncusu Tammy Abraham'ı Premier Lig ekibi Aston Villa'ya gönderen Beşiktaş, Aston Villa'dan milli futbolcu Yasin Özcan'ı kadrosuna kattı.

1+4 YILLIK İMZA ATILDI

Beşiktaş, Yasin Özcan'ın satın alma opsiyonlu geçici transferi için Aston Villa ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, 19 yaşındaki futbolcu ile 1+4 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Yasin Özcan'ın satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yasin Özcan ile 1+4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Yasin Özcan'a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

SEZON PERFORMANSI

Sezonun ilk yarısını Belçika Ligi ekibi Anderlecth'te kiralık olarak geçiren 19 yaşındaki savunma oyuncusu, Belçika ekibinde 5 maça çıktı.