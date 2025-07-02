Beşiktaş Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, minyatür kale maçlarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar yeni sezon hazırlıklarına bugün yapacağı ikinci çalışmayla devam edecek. - İSTANBUL