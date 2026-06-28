Beşiktaş Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına bugün start verdi. Teknik Direktör Vinzenco İtalio yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.
Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında oynayacağı eleme maçları öncesi 1 Temmuz Çarşamba günü Slovakya'ya hareket edecek. Beşiktaş, kamp boyunca 6 hazırlık maçı oynayacak. - İSTANBUL
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