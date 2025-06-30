Beşiktaş, Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, yarı sahada oynanan toplu oyunla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına, yarın saat 10.00'da sahada ve 14.30'da salonda basına kapalı yapacağı çalışmalarla devam edecek. - İSTANBUL