Beşiktaş Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma koşularının ardından çift kale maç yapıldığı belirtildi.
Beşiktaş, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına yarın saat 10.30'da yapacağı idmanla devam edecek.
Siyah-beyazlılar, yurt dışı kamp çalışması için saat 15.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya gidecek.
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