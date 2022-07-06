Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

06.07.2022 13:15
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam eden Beşiktaş, sabah idmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam eden Beşiktaş, sabah idmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

Kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirilen antrenmana ısınma ve stretching ile başlayan siyah-beyazlı ekip, bir süre istasyon çalışmaları üzerinde durdu.

Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapılırken teknik direktör Valerien Ismael, sık sık oyuncularına ne yapmaları gerektiğini anlattı.

Taktik idmanda önde baskı ve hücum çalışmalarına ağırlık veren Fransız teknik adam, savunmada Francisco Montero, Welinton Souza, Necip Uysal üçlüsüne görev verirken orta sahanın merkezinde Gedson Fernandes ve Josef de Souza ikilisini oynattı. Sağda Valentin Rosier ve Kenan Karaman değişmeli olarak idman yaparken hücum bölgesinde ise Tyler Boyd, Ajdin Hasic ve Cenk Tosun oynadı.

Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Atiba Hutchinson, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Kartal Kayra Yılmaz ve Emirhan İlkhan ise başka bir sahada yoyo testinden geçti.

Henüz kampa katılmayan Romain Saiss, Rachid Ghezzal, Georges-Kevin N'Koudou idmanda yer almazken, üç oyuncunun akşam takıma katılacağı belirtildi.

Beşiktaş, çalışmalarına akşam yapacağı idmanla devam edecek.

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Kaynak: AA

Valerien Ismael, Avusturya, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

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