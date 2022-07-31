Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam etti

31.07.2022 14:16
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde basına kapalı gerçekleştirildi.

Dün oynanan Sampdoria karşılaşmasında forma giyen futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcuların ise ısınma ve koşuyla başladıkları antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in ilk haftasında 6 Ağustos Cumartesi günü sahasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından 2 Ağustos Salı günü sürdürecek.

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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam etti Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Kaynak: AA

Valerien Ismael, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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