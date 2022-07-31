Dün oynanan Sampdoria karşılaşmasında forma giyen futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcuların ise ısınma ve koşuyla başladıkları antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Kaynak: AA

Valerien Ismael, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

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