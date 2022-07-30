Beşiktaş, hazırlık maçında Sampdoria ile berabere kaldı

Beşiktaş , yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş, yeni sezon açılış töreninde İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde teknik heyet ve oyuncular tek tek anons edilerek sahaya çağırılırken, taraftarlar oyuncularına alkışlarla destek oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael , hazırlık döneminde 3'lü savunma kurgusunu tercih etmesine rağmen bu karşılaşmada 4-3-3 formasyonunda takımını sahaya sürdü. Kaleyi Ersin Destanoğlu 'na emanet eden Ismael, savunma dörtlüsünü; Rosier, Welinton, Saiss ve Oğuzhan Akgün'den oluşturdu. Orta sahada Salih Uçan , Kartal Kayra Yılmaz ve Gedson Fernandes 'i görevlendiren Ismael'in hücum hattındaki tercihleri ise Ghezzal, Muleka ve Weghorst oldu.Siyah-beyazlılar, mücadelenin ilk yarısında bulduğu gol fırsatlarını değerlendiremedi. Konuk ekip 37'nci dakikada Sabiri'nin attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. İki takım, ikinci yarıya da karşılaşmaya başladığı 11'lerle çıktı. Ismael, 59'uncu dakikada Saiss, Kartal Kayra ve Muleka'nın yerine Berkay Vardar, Emrecan Uzunhan ve N'Koudou'yu sahaya sürdü. 65'inci dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Önde yapılan baskı sonrasında kapılan topta Gedson'un ayak uzattığı top kaleciden döndü. Topu önünde bulan Weghorst, sol ayağıyla yerden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. Eşitlik golünün ardından Weghorst, Ersin ve Salih Uçan'ın yerine Cenk Tosun , Emre Bilgin ve Emirhan İlkhan oyuna dahil oldu. Skora denge gelmesinin ardından oyunda etkili olan taraf Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, N'Koudou ile 2 gol pozisyonu yakalasa bunları değerlendiremedi. Ismael, karşılaşmada son oyuncu değişikliklerini ise 85'inci dakikada yaptı. Gedson, Ghezzal ve Welinton kenara gelirken, yerlerine Boyd, Emirhan Delibaş ve Necip Uysal girdi.Mücadelede başka gol olmadı ve Beşiktaş yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı.

EMİRHAN İLKHAN'A DESTEK

Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde ve ikinci yarıda oyunda dahil olduktan sonra genç oyuncu Emirhan İlkhan'a destek oldu. İsmi Torino ile anılan ve sözleşmesinde 4.5 milyon Euro serbest kalma maddesi olduğu öğrenilen Emirhan İlkhan, Sampdoria karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. Karşılaşma öncesinde sezon açılışında oyuncular tek tek anons edilirken, siyah-beyazlı taraftarlar, 'Beşiktaş'ın çocuğu Emirhan İlkhan' yönünde tezahüratlarda bulundu. 18 yaşındaki orta saha oyuncusuna, oyuna girdikten sonra da destek devam etti. Beşiktaşlı taraftarlar, genç futbolcu lehine tezahüratlarda bulundu.

- İstanbul