Beşiktaş Yeni Sezona Hazırlanıyor - Son Dakika
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Beşiktaş Yeni Sezona Hazırlanıyor

01.07.2026 15:20
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Takım, Bratislava'da kamp yapacak.

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışma sonrası oynanan çift kale maçla sona erdi. Hazırlıkların İstanbul etabını tamamlayan siyah-beyazlılar, yeni sezon yurt dışı kampı için Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya gidecek.

Kamp kadrosu

Beşiktaş'ın Slovakya'da gerçekleştireceği hazırlık kampının kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Emir Yaşar, Emre Bilgin, Ahmet Okutan, Tuğra Yeşilyurt, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda, Cumali Gürsel, Kerem Ay, Kartal Cengizer, Azem Yortaç, Ozan Sevim.

İzinli olan futbolculardan Wilfried Ndidi yarın, Asım Efe Işık 4 Temmuz, Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeongyu Oh ise 10 Temmuz'da kampa dahil olacak.

Kaynak: AA

Antrenman, Beşiktaş, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Yeni Sezona Hazırlanıyor - Son Dakika

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