Beşiktaş, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ilk antrenmanını yaptı - Son Dakika
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Beşiktaş, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ilk antrenmanını yaptı

Beşiktaş, 2024-2025 sezonunun ilk antrenmanını yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenmana yeni transferlerden Rafa Silva ve Gabriel Paulista katılırken, diğer oyuncuların ise çeşitli sebeplerle katılamadığı belirtildi. Bronckhorst, medya mensuplarına yaptığı açıklamada ilk hafta yapacakları antrenmanların önemine vurgu yaparak, takımın çalışmalarının çok önemli olduğunu ifade etti.

01.07.2024 20:21
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Beşiktaş 2024-2025 sezonunun ilk antrenmanını yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yaptı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde top başı yapan siyah-beyazlı ekibin ilk antrenmanına yeni transferlerden Rafa Silva'nın yanı sıra Omar Colley, Vincent Aboubakar, Arthur Masuaku, Ernest Muçi ve tedavisi için yurt dışına giden Ante Rebic katılmadı. A Milli Futbol Takımı kampında yer alan Mert Günok ile Semih Kılıçsoy da antrenmanda yer almadı.

Rafa Silva'nın 3 Temmuz'da, Colley, Aboubakar, Masuaku'nun 8 Temmuz'da takıma katılacağı, Arnavutluk Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'nda yer alan Muçi'nin ise Slovenya kampına katılacağı belirtildi.

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Gabriel Paulista ise siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Saha ortasında Hollandalı teknik adamın yaptığı toplantıyla başlayan antrenmanda Beşiktaşlı futbolcular ısınma hareketlerinin ardından bir süre çeşitli pas çalışmaları yaptı. Siyah-beyazlılar, tam saha koşuları sonrasında üç gruba ayrılarak önce dar sonra geniş alanda top kapma ve pres antrenmanları gerçekleştirdi.

Geçen sezon yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatan Amir Hadziahmetovic ise takımdan ayrı fiziksel çalışmalar yaptı.

Sezonun ilk antrenmanını yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba da izledi.

Siyah-beyazlı ekip çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Bronckhorst: "Takımımızla özellikle ilk haftalar çalışmalarımız oldukça önemli olacak"

Beşiktaş Teknik Direktörü olarak ilk antrenmanına çıkan Giovanni van Bronckhorst, medya mensuplarıyla selamlaştıktan sonra yaptığı açıklamada ilk hafta yapacakları antrenmanların çok önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Evimize, tesisimize hoş geldiniz. Bugün burada Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak başlamaktan çok keyifliyim. Oyuncularımızla da bugün ilk defa bir araya geldik. Ben de onlarla birlikte sahaya adım attığım için çok mutluyum. Sizlerle de iyi ilişkilerimiz olması gerekiyor. Sizlere karşı açık olmamız gerekiyor. Bu çok önemli bir konu. Çünkü sizlerle konuşurken aynı zamanda taraftarlarımıza da seslenmiş oluyoruz. Bu noktada iyi ilişkiler kurmak herkes için çok önemli. Takımımızla özellikle ilk haftalar çalışmalarımız oldukça önemli olacak. Slovenya'da yapacağımız kamp esnasında da yine sizlerle sohbet etme ve sorularını cevaplama şansı bulacağım."

Kaynak: AA

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