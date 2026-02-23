Beşiktaş, Yenilmezlik Serisiyle Dördüncü Sıraya Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş, Yenilmezlik Serisiyle Dördüncü Sıraya Yükseldi

23.02.2026 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, son haftalarda yakaladığı 12 maçlık yenilmezlik serisiyle Süper Lig'de 4. sıraya yerleşti.

Trendyol Süper Lig'in ilk bölümünde aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş, son haftalardaki performansıyla toparlandı.

Ligin 23. haftasında Göztepe engelini 4-0'la geçerek yenilmezlik serisini 12 maça yükselten Beşiktaş, her hafta kazandığı puanlarla kendini bulmaya başladı.

İlk haftalarda aldığı istikrarsız sonuçlarla taraftarlarının umudunu erken tüketen siyah-beyazlılar, rakiplerinin arkasına düşerek kısa sürede şampiyonluk yarışından uzaklaştı.

Puan cetvelinde yükselmeye başladı

Beşiktaş, 12 maçlık seride her hafta topladığı puanlarla sıralamada yükseldi.

Süper Lig'de son yenilgisini 2 Kasım 2025 tarihinde Tüpraş Stadı'nda oynanan ve 2-0 öne geçtikten sonra 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisinde yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra oynadığı 12 müsabakada 7 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından haftayı 17 puanla 7. basamakta bitiren Beşiktaş, yenilmezlik serisi sonrası puanını 43'e yükselterek sıralamanın 4. basamağına yerleşti.

Güneş dönemindeki seriye az kaldı

Beşiktaş, eski teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde iki farklı dönemde iki kez uzun süreli yenilmezlik serisi yakaladı.

Güneş'in Beşiktaş'taki ikinci şampiyonluğunu yaşadığı 2016-2017 sezonunda 14 hafta mağlubiyet yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, tecrübeli teknik adamın 2022-2023'teki ikinci görev döneminde 15 maçta rakiplerinin bileğini bükmesine izin vermedi.

Güneş'le ilk serisinde 9 galibiyet, 5 beraberlik alan Beşiktaş, tecrübeli teknik adamın 15 maçlık serisinde ise 12 karşılaşmayı kazandı, 3 müsabakada ise rakipleriyle berabere kaldı.

Sergen Yalçın en uzun serisine imza attı

Beşiktaş'ta ikinci dönemini geçiren teknik direktör Sergen Yalçın, ilk dönemindeki yenilmezlik serisini geride bırakmayı başardı.

Sergen Yalçın yönetiminde 2020-2021'i şampiyonlukla taçlandıran siyah-beyazlılar, söz konusu sezonda üst üste 9 maçta rakiplerinin 3 puan almasına izin vermedi.

Yalçın, 9 maçlık yenilmezlik serisini ikinci döneminde 12 karşılaşmaya yükseltti.

Direkt rakiplerine kaybetmedi

Şampiyonluk yarışında geride kaldıktan sonra hedefine Avrupa kupalarına katılmayı alan siyah-beyazlılar, 12 maçlık süreçte aynı amaca ulaşmak isteyen rakiplerinin sevinmesine izin vermedi.

Trabzonspor'la 3-3 berabere kalarak aradaki puan farkının açılmasına izin vermeyen Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 3-2 yenerek aradaki farkı 7 puana yükseltirken, Göztepe'yi 4-0 mağlup ederek rakibini 2 puan geride bıraktı ve İzmir ekibini 4. basamaktaki yerinden indirerek kendi yerleşti.

Dolmabahçe "kale" oldu

Beşiktaş'ın yenilmezlik serisinde iç saha performansı etkili oldu.

12 maçlık bölümde rakiplerini Dolmabahçe'de 7 kez konuk eden siyah-beyazlı ekip, 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Beşiktaş, deplasmanda da 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Yenilmezlik Serisiyle Dördüncü Sıraya Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
TBMM’ye çok konuşulacak yeni isim önerisi TBMM'ye çok konuşulacak yeni isim önerisi
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
Durmak bilmiyor Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko Durmak bilmiyor! Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor
Ferdi Kadıoğlu’nun muhteşem şutu İngiltere’yi salladı Ferdi Kadıoğlu'nun muhteşem şutu İngiltere'yi salladı
Amatör maçta saha karıştı: Bir futbolcu hastaneye kaldırıldı, 11 kırmızı kart çıktı Amatör maçta saha karıştı: Bir futbolcu hastaneye kaldırıldı, 11 kırmızı kart çıktı

13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
13:32
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor Osimhen hakkında bomba iddia
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia
13:16
52 Orduspor FK takım otobüsü Suriye’de
52 Orduspor FK takım otobüsü Suriye'de
13:10
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Başını ezelim’’ dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Başını ezelim'' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
13:10
İstanbul’da vahşet Kayıp Çinli iş insanı toprağa gömülü bulundu
İstanbul'da vahşet! Kayıp Çinli iş insanı toprağa gömülü bulundu
13:10
Meksika’da savaş çıksa kim kazanır İşte ordu ile kartellerin güç karşılaştırması
Meksika'da savaş çıksa kim kazanır? İşte ordu ile kartellerin güç karşılaştırması
13:07
DEM Parti’de köklü yenilik iddiası: Partinin adı değişiyor, yönetim tek isim hariç yenileniyor
DEM Parti'de köklü yenilik iddiası: Partinin adı değişiyor, yönetim tek isim hariç yenileniyor
12:59
Türk futbol tarihine geçen galibiyet 10-0 yendiler
Türk futbol tarihine geçen galibiyet! 10-0 yendiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 14:06:59. #.0.4#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Yenilmezlik Serisiyle Dördüncü Sıraya Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.