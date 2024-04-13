Beşiktaş, Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı

Stat: Tüpraş
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Süleyman Özay, Mehmet Akıncık
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip Uysal, Colley, Zaynutdinov (Dk. 85 Umut Meraş), Fernandes, Rashica (Dk. 67 Oxlade-Chamberlain), Ghezzal (Dk. 78 Aboubakar), Muçi (Dk. 85 Cenk Tosun), Muleka, Semih Kılıçsoy
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 58 Schindler), Alim Öztürk, Van Drongelen, Soner Gönül, Taylan Antalyalı (Dk. 89 Osman Çelik), Benasser, Holse (Dk. 58 Muja), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 90+3 Bola), Moundilmadji (Dk. 89 Dimata)
Goller: Dk. 18 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Dk. 68 Emre Kılınç (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 48 Holse, Dk. 90+2 Dimata (Yılport Samsunspor), Dk. 72 Ghezzal (Beşiktaş)
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
49. dakikada Ghezzal'ın soldan kullandığı faulde arka direğe kesilen topa Zaynutdinov kafayla vurdu. Kaleci Okan'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Semih'in vurduğu top üstten auta gitti.
55. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içi sağ çaprazdaki Benasser'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Mert gole izin vermedi.
68. dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Hızlı gelişen konuk takım atağında Taylan Antalyalı'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Schindler yerden ortasını yaptı. Kaleci Mert ve savunmayı geçen meşin yuvarlağı arka direkte uygun durumdaki Emre Kılınç ağlara gönderdi: 1-1.
Müsabaka beraberlikle tamamlandı.
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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