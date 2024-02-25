Beşiktaş Yöneticisi Feyyaz Uçar: Semih Kılıçsoy, Milli Takım Kadrosunda Olmalı

Beşiktaş Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, Semih Kılıçsoy'u mümkün olduğunca Beşiktaş'ta tutmak istediklerini dile getirerek, "Semih, mevcut milli takım kadrosunda olmalı" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, "Oyunumuz zaman zaman maç içerisinde tatmin etmese de girdiğimiz pozisyon sayısı bakımından kazanmayı hakkettiğimiz bir maç olduğunu düşünüyorum. Rakibimize çok fazla pozisyon vermeden haklı bir galibiyet aldık. İstanbulspor'u da gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum. Ligde çok iyi bir mücadele örneği gösteriyorlar. Önümüzdeki hafta bizim için çok önemli. Çünkü hem Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile tur maçına hem de Süper Lig'de Galatasaray ile derbi müsabakasına çıkacağız. Gedson ve Zaynutdinov, gördükleri karttan dolayı Galatasaray karşında forma giyemeyecekler. Gedson'un yokluğunda Salih'in sakatlığını atlatıp takıma dönmesi iyi bir durum. Takımda sevindirici gelişmeler de var. Afrika Kupası'ndan dönen arkadaşlarımız ve sakatlıklarını atlatıp takıma katılan arkadaşlarımız var. Ekibin oynadığı oyunda gelişme var. Ama Beşiktaş, daha iyisini oynamak zorunda" diye konuştu.
"Bazı oyuncular kadroya giremeyecek"
Bazı oyuncuların forma şansı bulamama sebebinin Fernando Santos'un kararı olduğunu söyleyen Uçar, "Kadromuz kupadan dönen ve sakatlıklarını atlatan oyunculardan dolayı genişledi. Bazı oyuncular kadroya giremeyecek. Bu durum tamamen hocamızın tasarrufudur. Tayyip Talha, biraz erken zaman almaya başladı. Stoperlerimiz olmadığı dönemde belki de biraz erken başladı. Kendisinden memnunuz. Ante Rebic ise iyi bir oyuncu. Oynayıp oynamayacağı tamamen hocanın vereceği bir karar. Sonraki maçlarda zaman alacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Bu haftanın çok önemli bir süreç olacağını vurgulayan Uçar, "Hem Salih Uçan hem de Cenk Tosun ile Galatasaray ile oynayacağımız derbi maçı sonrası oturup konuşacağız. İnşallah bir sonuca ulaşacağız" dedi.
"Türkiye Kupası'nı almayı hedefliyoruz"
Maç maç hareket edeceklerini söyleyen Feyyaz Uçar, "Camialar için derbi maçları önemli. Bana göre de derbi maçları Türk futbolunun lokomotifidir. Ama bizim için en önemli maç, ilk oynayacağımız maçtır. Türkiye Kupası'nı almayı hedefliyoruz. Konyaspor ile çok önemli bir çeyrek final müsabakası oynayacağız. Şu an için önceliğimiz bu maç" şeklinde konuştu.
Muçi'nin performansıyla ilgili bir soruya ise Uçar, "Kendisini tebrik ettim. Kalitesini belli eden bir oyuncu. İlk golünü atması önemli bir durum. Beklediğimiz performansı sergiliyor. Attığı gol, kendi özgüveninin gelişmesi açısından da çok önemli. Bundan sonraki maçlarda çok daha iyi bir Muçi izleyeceğimizi düşünüyoruz" diye cevap verdi.
"Semih, mevcut milli takım kadrosunda olmalı"
Semih Kılıçsoy'un performansı hakkında da konuşan Feyyaz Uçar, "Semih Kılıçsoy her zaman golü düşünen bir oyuncu. Bence gelmiş geçmiş en büyük rekorları kıracak. Son yıllarda yetişen en büyük golcü olduğunu düşünüyorum. Onun için mevkii fark etmiyor. Çok özel bir oyuncu. Onu mümkün olduğu kadar Beşiktaş'ta tutmak ve Beşiktaş formasıyla seyretmek istiyoruz. Birçok bölgede oynayabilir. Bana göre Semih, mevcut milli takım kadrosunda olmalı. Milli takım kadrosuna baktığınızda santrfor mevkiinde kaç tane oyuncu var? Böyle bir performansla milli takıma girmesini bekliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Yöneticisi Feyyaz Uçar: Semih Kılıçsoy, Milli Takım Kadrosunda Olmalı - Son Dakika
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada Galatasaray derbisi hakkında da konuştu. Kılıçsoy, "Galatasaray maçı benim ilk derbim olacak. Biraz heyecanlıyım. İnşallah yeneceğiz" dedi.
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Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yendi. Mücadelenin 23. dakikasında Semih'in golüyle öne geçen Beşiktaş, ikinci yarıda Ernest Muçi'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
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