Beşiktaş yönetimi Haliç Kongre Merkezi\'ndeki genel kurulda ibra edildi

Beşiktaş yönetimi Haliç Kongre Merkezi'ndeki genel kurulda ibra edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş Kulübü'nün 2026 olağan genel kurulunda yönetim kurulu, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi için oy çokluğuyla ibra edildi. Haliç Kongre Merkezi'nde Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim ibra edilirken, 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 konsolide bütçesi de oy çokluğuyla kabul edildi.
Beşiktaş Kulübü'nün 2026 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında, yönetim kurulu 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.
Beşiktaş Kulübü'nün 2026 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında yönetim kurulu, idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.
Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi faaliyetleri görüşüldükten sonra genel kurul üyelerinin onayına sunuldu.
Yapılan oylamanın ardından Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim kurulu, idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.
Toplantıda ayrıca, 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 mali yılı konsolide bütçesi de oy çokluğuyla kabul edildi.
Kaynak: İHA
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