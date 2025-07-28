BEŞİKTAŞ, 27 yaşındaki Kazak futbolcu Bakhtiyor Zainutdinov'un transferi için Rus ekibi Dinamo Moskova ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Bakhtiyor Zainutdinov'un nihai transferi hususunda Dinamo Moskova Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Bakhtiyor Zainutdinov'a kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Zainutdinov'u Rusya'ya Gönderdi - Son Dakika
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