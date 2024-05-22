Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı 11. kez kazanmak için Trabzonspor'la karşılaşacak - Son Dakika
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı 11. kez kazanmak için Trabzonspor'la karşılaşacak

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası\'nı 11. kez kazanmak için Trabzonspor\'la karşılaşacak

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı 11. kez kazanmak için yarın Trabzonspor'la Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bu sezon ligde başarısız olan Beşiktaş için kupa, taraftarlarına özür dileme fırsatı sunuyor. Beşiktaş'ın gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmesi için kupayı kazanması gerekiyor. Eğer kupayı kaybederse, son hafta Kasımpaşa maçının sonucuna bağlı olarak Avrupa kupalarına katılım durumu belirlenecek. Final öncesinde Rachid Ghezzal'ın durumu belirsizliğini korurken, Jackson Muleka'nın forma giyme ihtimali bulunuyor. Beşiktaş taraftarları doğu ve kuzey tribünlerinde, Trabzonspor taraftarları ise batı ve güney tribünlerinde yer alacak.

22.05.2024 11:17
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı 11. kez kazanmak için yarın Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Bu sezon ligde aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışından erken kopan siyah-beyazlı ekip için kupa, taraftarlarından 'özür dileme' niteliği taşıyor.

Türkiye Kupası'nı en son 2020-2021 sezonunda kazanan siyah-beyazlı ekibin tarihinde 10 kez bu başarıyı elde etti.

Avrupa'ya en kestirme yol kupa

Beşiktaş'ın gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmesinin yolu da kupadan geçiyor.

Lig sıralamasında 5. durumda bulunan ve son hafta karşılaşacağı Kasımpaşa ile Avrupa vizesi almak için yarışan siyah-beyazlı ekip, kupayı kazanması halinde gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turuna katılacak.

Beşiktaş kupayı kaybetmesi durumunda ise Kasımpaşa deplasmanında yenilmemeye çalışacak. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'yı yenerse RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor maçının sonucuna göre Avrupa kupalarına katılım durumu belli olacak.

Kara Kartallar, Kasımpaşa ile berabere kalması halinde UEFA Konferans Ligi ön eleme turlarına katılacak.

Ghezzal belirsiz

Siyah-beyazlı takımda final öncesinde Rachid Ghezzal'ın durumu henüz netlik kazanamadı.

Sakatlığı nedeniyle Atakaş Hatayspor maçında görev yapamayan tecrübeli oyuncunun Trabzonspor karşısında da görev yapması düşük ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Ghezzal'ın durumu sağlık heyetinin yapacağı son değerlendirmeden sonra netlik kazanacak.

Atakaş Hatayspor karşısında görev almayan bir başka isim olan Jackson Muleka ise kupa finalinde görev verilmesi durumunda forma giyebilecek.

Tribün dağılımı

Beşiktaş taraftarları, finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nın doğu ve kuzey tribünlerinde takip edecek.

Trabzonsporlular ise batı ve güney tribünlerinde yer alacak.

Kaynak: AA

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