Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finaline hazırlanıyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 23 Mayıs Perşembe günü Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetimindeki antrenmana, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan siyah-beyazlılar, daha sonra minyatür kale maç oynadı.
Futbolcular, idmanın son bölümünde ise taktiksel çift kale maç yaptı.
Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
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