Beşiktaş Zorunlu Galibiyet İçin Hazır

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Rakibimizi analiz ettik. 2 gol bulmak zorundayız. Bu maçta kendimizi daha iyi yansıtmalıyız. Hafta içinde iyi çalıştık. Turun ilk yarısı bitti. Şimdi ikinci yarı oynanacak. İlk golü atmamız gerekiyor. İlk gol bizim için hayat memat meselesi diyebilirim" dedi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu rövanşında yarın Ukrayna ekibi Shakthtar Donetsk'e konuk olacak. Polonya'nın Krakow kentinde Reymana Stadı'ndaki mücadele TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve futbolculardan Felix Uduokhai açıklamalarda bulundu. Rövanşa iyi hazırlandıklarına değinen Ole Gunnar Solskjaer, "Rakibimizi analiz ettik. 2 gol bulmak zorundayız. Bu maçta kendimizi daha iyi yansıtmalıyız. Hafta içinde iyi çalıştık. Turun ilk yarısı bitti. Şimdi ikinci yarı oynanacak. İlk golü atmamız gerekiyor. İlk gol bizim için hayat memat meselesi diyebilirim" şeklinde konuştu.

'GEDSON'UN YERİNE BAŞKA BİR OYUNCU GETİRECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya transferini de değerlendiren Norveçli çalıştırıcı, "Harika bir karakter. Herkes onu çok seviyor. Ona iyi şanslar diliyorum. Ayrılırken herkes duygusaldı. Bunu unutamayacağım Geçen hafta çok iyi oynadı. Çok profesyonel davrandı. Bir yolunu bulacağız. Yerine ne yapacağımızı bulacağız. Kartal var, Joao Mario var. Gedson'un yerine başka bir oyuncu getireceğimizi de düşünüyoruz. Başkanımız bu anlamda çok istekli. İyi bir transfer dönemi geçiriyoruz. Orkun ve Abraham gibi oyuncular aldık. Daha iyi takım kurmak için üst düzey oyuncular arıyoruz. Başkan ve yönetim bu konuda çok istekliler. Hoca olarak ben de çok heyecanlıyım. Kupalar için mücadele eden takımı ortaya çıkaracağımızı düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.

'ORKUN'UN HAFİF SAKATLIĞI VAR'

Orkun Kökçü'nün hafif sakatlığının olduğunu dile getiren 52 yaşındaki teknik adam, "Orkun'un hafif sakatlığı var burada bizimle olmasını istedik. Bugün takımla idman yapacağından da emin değilim. Bizim için önemli bir oyuncu olduğu için buraya getirmek istedik. Hem sezonu düşünmek zorundayız, eğer riskliyse ona göre aksiyon alacağız" diye konuştu.

FELIX UDUOKHAI: KAZANMAK ZORUNDA OLDUĞUMUZ BİR MÜCADELE

Beşiktaş'ın 27 yaşındaki Alman stoperi Felix Uduokhai ise kazanmak zorunda olduklarını ifade etti. Uduokhai, "Çok önemli bir maç. İlk maçtan sonraki yaptıklarımızı analiz ettik. Yanlışlarımızı gördük. İyi antrenmanlar yaptık. Kolektif ve bireysel olarak kendimizi daha iyi göstermek istiyoruz. Kazanmak zorunda olduğumuz bir mücadele. Aradaki 2 farkı kapatmamız gerekiyor. Yarın neler olacak göreceğiz. 2 gol atmak zorundayız. İlk maçtan daha iyi olmak zorundayız. İlk maç en iyi mücadelemizi ortaya koyamadık. İlk maç sezonun ilk maçıydı. Yeni bir enerji getirmek istedik ama olmadı. Taraftarımız bizim için büyük güç. İyi bir destek bizim için. Kendi sahasında kötü tezahürat, ıslıklanmak tabii ki iyi değil. Bizim görevimiz tepkiyi iyiye çekmek. Taraftarların bizi alkışlayacağı, izlerken keyif alacakları bir futbol izlemeyi hak ediyorlar" diyerek sözlerini noktaladı.