Beşiktaş'ın eski yıldızları rakiplerini tek tek üzdü

20.04.2026 20:39
Beşiktaş'ın eski oyuncuları Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Tammy Abraham, hafta sonunda attıkları kritik gollerle takımlarına 3 puanı kazandırdı.

Beşiktaş formasıyla hafızalara kazınan ve kariyerlerine Avrupa’nın farklı liglerinde devam eden  Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Tammy Abraham, bu hafta sonu sergiledikleri performanslarla yıldızlaştı. Siyah-beyazlıların eski oyuncuları, takımları adına attıkları gollerle takımlarına adeta hayat verdi.

GEDSON RUSYA'YI SALLADI 

Sezon başında Beşiktaş’tan ayrılarak Rusya Premier Lig ekiplerinden Spartak Moskova’nın yolunu tutan Gedson Fernandes, yeni takımına kısa sürede uyum sağladı. Ligin 25. haftasında Akhmat Grozny’i konuk eden Spartak Moskova’da sahanın yıldızı Gedson’du. Portekizli oyuncu, attığı şık golle takımının 3-1’lik galibiyetinde başrol oynayarak Rus taraftarların alkışını topladı.

ABRAHAM'DAN 90+3'TE HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

İngiltere Premier Lig’de haftanın en heyecan verici mücadelelerinden biri Villa Park’ta yaşandı. Aston Villa’nın Sunderland’i ağırladığı gol düellosunda sahneye eski Beşiktaşlı Tammy Abraham çıktı. Devre arasında Aston Villa kadrosuna katılan İngiliz golcü, maçın 90+3. dakikasında kaydettiği golle skoru 4-3’e getirdi ve takımına altın değerinde üç puanı kazandıran kahraman oldu.

DERBİNİN KADERİNİ RAFA SILVA BELİRLEDİ 

Portekiz’de ise futbolseverlerin gözü kulağı dev Lizbon derbisindeydi. Sporting ile Benfica’nın kozlarını paylaştığı zorlu mücadelede son sözü, Beşiktaş’tan ayrılış süreci çok konuşulan Rafa Silva söyledi. Estadio Jose Alvalade'de oynanan maçın uzatma dakikalarında sahne alan Silva, attığı golle Benfica’nın sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı ve derbinin kader adamı oldu.

İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı O kadın ilk kez konuştu İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu
İsrail’den yeni İran mesaj: Her an yeni gelişmeler yaşanabilir İsrail’den yeni İran mesaj: Her an yeni gelişmeler yaşanabilir
Tamil Nadu’da Havai Fişek Fabrikasında Patlama Tamil Nadu'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama
İngiltere’den Hürmüz Boğazı için kritik uyarı: Risk seviyesi en üst seviyeye çıkarıldı İngiltere’den Hürmüz Boğazı için kritik uyarı: Risk seviyesi en üst seviyeye çıkarıldı
Manchester City’e kaybeden Arsenal taraftarı bir kadın sinir krizi geçirdi Manchester City'e kaybeden Arsenal taraftarı bir kadın sinir krizi geçirdi
CHP’li Ataşehir Belediyesi’nin esnaf anlayışı deşifre oldu CHP’li Ataşehir Belediyesi’nin esnaf anlayışı deşifre oldu

20:10
Lebron James’i karşısında gören Alperen Şengün’ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı
Lebron James'i karşısında gören Alperen Şengün'ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı
20:03
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
19:25
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu’ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız
19:17
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama İşte atılacak yeni adımlar
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! İşte atılacak yeni adımlar
19:14
Haaland’ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
Haaland'ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
18:32
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
