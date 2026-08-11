Beşiktaş'ın tur atlaması halinde play-off'taki rakibi belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş'ın tur atlaması halinde play-off'taki rakibi belli oldu

Beşiktaş\'ın tur atlaması halinde play-off\'taki rakibi belli oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove'yi geçmesi halinde play-off aşamasında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, ilk maçta deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Hradec Kralove karşısında rövanşa avantajlı çıkacak.

Kauno Zalgiris, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geldi. İlk maçta rakibine deplasmanda 5-0 yenilen Litvanya temsilcisi, rövanş mücadelesini de 2-1 kaybetti.

KAUNO ZALGIRIS'İN AVRUPA LİGİ'NE GİDEN YOLU

İki karşılaşmanın sonunda Dinamo Zagreb'e toplamda 7-1'lik skorla elenen Kauno Zalgiris, Avrupa yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi play-off turunda devam edecek. Litvanya ekibinin bu turdaki rakibi ise Hradec Kralove'yi geçmesi halinde Beşiktaş olacak.

BEŞİKTAŞ İLK MAÇI 1-0 KAZANDI

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunun ilk maçında Hradec Kralove'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek İstanbul'daki rövanş öncesinde önemli bir avantaj sağladı. Beşiktaş ile Hradec Kralove arasındaki rövanş karşılaşması 13 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

BEŞİKTAŞ ELENİRSE KUPA 3'E DEVAM EDECEK

Beşiktaş'ın Hradec Kralove karşısında turu geçememesi halinde Avrupa macerası UEFA Konferans Ligi'nde sürecek. Siyah-beyazlılar, Kupa 3 play-off turunda Panathinaikos-CSKA 1948 eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İLK MAÇ 20 AĞUSTOS'TA İSTANBUL'DA

Beşiktaş, Hradec Kralove'yi eleyerek Avrupa Ligi play-off turuna yükselirse Kauno Zalgiris ile ilk karşılaşmasını 20 Ağustos'ta Tüpraş Stadyumu'nda oynayacak. Eşleşmenin rövanşı ise 27 Ağustos'ta Litvanya'da yapılacak.

Avrupa Ligi play-off turundaki eşleşmelerini kazanan takımlar, UEFA Avrupa Ligi'nin lig etabına katılma hakkı elde edecek. Turda elenen ekipler ise UEFA Konferans Ligi lig etabında mücadele edecek.

Litvanya, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın tur atlaması halinde play-off'taki rakibi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bartın’da arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ölü Bartın'da arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ölü
İntihar girişimini mobilya ustası fark etti: Son anda kurtarıldı İntihar girişimini mobilya ustası fark etti: Son anda kurtarıldı
Traktör kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti Traktör kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti
Porsuk Çayı’nda telefonla konuşan kişiyi iten şüpheli tutuklandı Porsuk Çayı'nda telefonla konuşan kişiyi iten şüpheli tutuklandı
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
Kolombiya’da 7,4 büyüklüğünde depremde ölenlerin sayısı 132 oldu Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde depremde ölenlerin sayısı 132 oldu
İran’dan ABD’ye 6 şart Trump’tan yanıt gecikmedi İran'dan ABD'ye 6 şart! Trump'tan yanıt gecikmedi

23:59
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ayrıldığı CHP’nin WhatsApp grubuna yeniden eklendi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ayrıldığı CHP'nin WhatsApp grubuna yeniden eklendi
23:52
İlk maç Kadıköy’de İşte Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi
İlk maç Kadıköy'de! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi
23:24
Diyarbakır’da dikkat çeken pankart: Erdoğan’a Kürtçe teşekkür ettiler
Diyarbakır’da dikkat çeken pankart: Erdoğan’a Kürtçe teşekkür ettiler
23:21
Güle oynaya turladık Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükseldi
Güle oynaya turladık! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükseldi
22:34
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararı
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararı
19:26
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Haberler.com’a büyük ödül
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
17:49
Hürmüz Boğazı’nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi
Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 04:51:23. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın tur atlaması halinde play-off'taki rakibi belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.