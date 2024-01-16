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Beşiktaşlı Ante Rebic, Eyüpspor'a karşı ilk golünü attı - Son Dakika
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Beşiktaşlı Ante Rebic, Eyüpspor'a karşı ilk golünü attı

Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Ante Rebic, Türkiye Kupası 5. Turu'nda Eyüpspor'a karşı attığı golle takımına katkı sağladı. Rebic, Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 6 maçta 4 asist yapmıştı.

Beşiktaşlı Ante Rebic, Eyüpspor\'a karşı ilk golünü attı
16.01.2024 - 23:00,
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Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Ante Rebic, siyah-beyazlı forma altında ilk golünü Türkiye Kupası 5. Turu'nda Eyüpspor'a karşı attı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Beşiktaş, evinde Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 16. dakikada Salih Uçan, 36 ve 67. dakikalarda Cenk Tosun ve 87. dakikada Ante Rebic'ten geldi.

Kartal'ın Hırvat oyuncusu Rebic, böylelikle siyah-beyazlılarda ilk golünü kaydetmiş oldu. Süper Lig'de 11, Avrupa Konferans Ligi'nde de grup ve eleme aşamalarında toplam 6 müsabakaya çıkan 30 yaşındaki futbolcunun 4 asisti bulunuyordu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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