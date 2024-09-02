Beşiktaşlı Felix Uduokhai: Atmosfer inanılmazdı, bize öz güven verecektir

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Beşiktaş forması giyen Felix Uduokhai, "Atmosfer inanılmazdı. Bu maç benim ilk maçımdı. Taraftarlar, bize müthiş destek verdi. Bu güç, bize öz güven verecektir ve maçları kazanmamıza yardım edecektir" dedi.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş forması giyen Felix Uduokhai, açıklamalarda bulundu. Lige iyi başladıklarını aktaran Felix Uduokhai, "Takımıma yardımcı oldum. Burada önemli olan 3 puandı. Milli araya kayıpsız giriyoruz ve lige iyi başladık" ifadelerini kullandı.

"ATMOSFER İNANILMAZDI"

Sivasspor'u konuk etttikleri maçtaki atmosfer hakkında konuşan Uduokhai,, "Atmosfer inanılmazdı. Bu maç benim ilk maçımdı. Taraftarlar, bize müthiş destek verdi. Bu güç, bize öz güven verecektir ve maçları kazanmamıza yardım edecektir" şeklinde konuştu.

"PAULİSTA BENİM İŞİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR"

Defansif anlamda iyi bir kadroları olduğunu aktaran Uduokhai, "Gabriel Paulista, benim işimi kolaylaştırıyor. Çok iyi bir oyuncu. Kendisi çok tecrübeli ve üst düzey takımlarda oynadı. Bana alanları kapatma konusunda yardımcı oluyor. Tayyip Talha Sanuç ve Emirhan Topçu da iyi oyuncu. Defansif anlamda iyi bir kadromuz var" dedi.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile diyaloglarından bahseden Uduokhai, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Çok fazla taktiksel detay konuşuyoruz. Bir savunmacı için toplu ve topsuz oyunda neler yapacağımızı konuştuk. Nerede durmamız gerektiğini de konuşuyoruz. Diğer antrenörlerimizle de iletişim halindeyiz. Rafa Silva ve Immobile ile oynamaktan zevk alıyorum. Onları geriden izlemek çok büyük bir zevk. Benim görevimde en iyi şekilde savunma yapmak."