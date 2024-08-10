Beşiktaşlı Futbolcu Amir Hadziahmetovic Çaykur Rizespor'a Kiralandı - Son Dakika
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Beşiktaşlı Futbolcu Amir Hadziahmetovic Çaykur Rizespor'a Kiralandı

Beşiktaş, Bosna Hersekli futbolcusu Amir Hadziahmetovic'in Çaykur Rizespor'a kiralık olarak transfer olduğunu duyurdu. Hadziahmetovic, 2024-2025 sezonu sonuna kadar Rizespor forması giyecek.

10.08.2024 16:41
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Beşiktaş, Bosna Hersekli futbolcusu Amir Hadziahmetovic'in kiralık olarak Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun 2024-2025 sezonu sonuna kadar Çaykur Rizespor'a kiralandığı belirtildi.

Siyah-beyazlıların 2022-2023 sezonu ara transfer döneminde Konyaspor'dan kadrosuna kattığı Hadziahmetovic, tüm kulvarlarda çıktığı 42 maçta 1 gol kaydetti.

Bosna Hersekli futbolcu, 2024 Ocak'ta sol diz ön çapraz bağlarından geçirdiği ameliyat nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaşlı Futbolcu Amir Hadziahmetovic Çaykur Rizespor'a Kiralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaşlı Futbolcu Amir Hadziahmetovic Çaykur Rizespor'a Kiralandı - Son Dakika
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