Beşiktaşlı Futbolcu Amir Hadziahmetovic\'in Sakatlığı Açıklandı

İSTANBUL,

Beşiktaş Kulübü, Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan alınan Amir Hadziahmetovic'in yapılan MR görüntülemesinde tam kata yakın kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması saptandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakanın 15. dakikasında sol dizinde yaşadığı rotasyonel gerilme yaralanması sonrası oyuna devam edemeyen oyuncumuz Amir Hadziahmetovic'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde tam kata yakın kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması saptanmıştır.

Oyuncumuzun tedavi süreci önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelere göre planlanacaktır."