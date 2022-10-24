Hatay mağlubiyeti sonrası Beşiktaşlı Josef de Souza çok ağır konuştu: Aynaya bakıp utanmalıyız

Hatayspor karşısında üstünlüğünü koruyamayan Beşiktaş öne geçtiği maçta sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Josef de Souza çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sahadaki oyunu değerlendiren Josef de Souza, "Maça çok iyi başladık, maçı ilk yarı bitirebilirdik. Bunu yapamadık. Ardından ikinci yarı yine şanslarımız vardı ama olmadı. Daha tecrübeli, agresif ve olumlu şekilde maçları koparmalıyız. 1-0'dan sonra maçı koparmalıyız ama yapamadık." dedi.
Mağlubiyetle ilgili konuşan Brezilyalı futbolcu, "Üzülerek söylüyorum ama açık konuşacağım. Beşiktaş'ın büyüklüğünün farkına varmamız lazım. Nasıl büyük bir kulüpte oynadığımızın farkına varıp, aynaya bakıp utanmamız lazım." ifadelerini kullandı.
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