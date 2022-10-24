Hatay mağlubiyeti sonrası Beşiktaşlı Josef de Souza çok ağır konuştu: Aynaya bakıp utanmalıyız - Son Dakika
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Hatay mağlubiyeti sonrası Beşiktaşlı Josef de Souza çok ağır konuştu: Aynaya bakıp utanmalıyız

24.10.2022 22:50
Hatay mağlubiyeti sonrası Beşiktaşlı Josef de Souza çok ağır konuştu: Aynaya bakıp utanmalıyız

Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, Hatayspor mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Yenilgiden dolayı oldukça üzgün olduklarını belirten Brezilyalı futbolcu, "Üzülerek söylüyorum ama açık konuşacağım. Beşiktaş'ın büyüklüğünün farkına varmamız lazım. Nasıl büyük bir kulüpte oynadığımızın farkına varıp, aynaya bakıp utanmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Hatayspor karşısında üstünlüğünü koruyamayan Beşiktaş öne geçtiği maçta sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Josef de Souza çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"MAÇI İLK YARI BİTİREBİLİRDİK"

Sahadaki oyunu değerlendiren Josef de Souza, "Maça çok iyi başladık, maçı ilk yarı bitirebilirdik. Bunu yapamadık. Ardından ikinci yarı yine şanslarımız vardı ama olmadı. Daha tecrübeli, agresif ve olumlu şekilde maçları koparmalıyız. 1-0'dan sonra maçı koparmalıyız ama yapamadık." dedi.

"UTANMAMIZ GEREKN BİR MAĞLUBİYET"

Mağlubiyetle ilgili konuşan Brezilyalı futbolcu, "Üzülerek söylüyorum ama açık konuşacağım. Beşiktaş'ın büyüklüğünün farkına varmamız lazım. Nasıl büyük bir kulüpte oynadığımızın farkına varıp, aynaya bakıp utanmamız lazım." ifadelerini kullandı.

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Josef de Souza, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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