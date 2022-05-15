Beşiktaşlı futbolcuları sayan muhabirin telaffuzu sosyal medyada gündem oldu! - Son Dakika
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Beşiktaşlı futbolcuları sayan muhabirin telaffuzu sosyal medyada gündem oldu!

15.05.2022 20:25

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 yendi. Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı futbolcuların adını yanlış söyleyen A Spor muhabiri Tayfun Er sosyal medyada çok konuşuldu.

Beşiktaş'ın deplasmanda 9 kişi kalmasına rağmen kazanmasını bildiği Göztepe maçının öncesinde yaşanan ilginç anlar sosyal medyada gündeme oturdu.

FUTBOLSEVERLER KAHKAHALARA BOĞULDU

Karşılaşma öncesinde takımların ilk 11'lerini sayan A Spor muhabiri Tayfun Er, siyah-beyazlı futbolcuların adını yanlış telaffuz etti. Er'in futbolcuların adını okuyamaması sosyal medyada dalga konusu olurken, Ghezzal'a "Gizella" dediği anlar futbolseverleri kahkahalara boğdu.

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Tayfun Er, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaşlı futbolcuları sayan muhabirin telaffuzu sosyal medyada gündem oldu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaşlı futbolcuları sayan muhabirin telaffuzu sosyal medyada gündem oldu! - Son Dakika
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