Beşiktaş'ın deplasmanda 9 kişi kalmasına rağmen kazanmasını bildiği Göztepe maçının öncesinde yaşanan ilginç anlar sosyal medyada gündeme oturdu.
Karşılaşma öncesinde takımların ilk 11'lerini sayan A Spor muhabiri Tayfun Er, siyah-beyazlı futbolcuların adını yanlış telaffuz etti. Er'in futbolcuların adını okuyamaması sosyal medyada dalga konusu olurken, Ghezzal'a "Gizella" dediği anlar futbolseverleri kahkahalara boğdu.
Son Dakika › Spor › Beşiktaşlı futbolcuları sayan muhabirin telaffuzu sosyal medyada gündem oldu! - Son Dakika