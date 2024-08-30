Beşiktaşlı Gabriel Paulista, UEFA Avrupa Ligi'ne katıldıkları için mutlu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaşlı Gabriel Paulista, UEFA Avrupa Ligi'ne katıldıkları için mutlu

Beşiktaşlı futbolcu Gabriel Paulista, UEFA Avrupa Ligi'ne katıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Paulista, Lugano maçının ardından yaptığı açıklamada, Avrupa Ligi'ne katılmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti. Ayrıca, yeni transfer Felix Uduokhai'nin kaliteli bir oyuncu olduğunu söyledi.

30.08.2024 00:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaşlı futbolcu Gabriel Paulista, UEFA Avrupa Ligi'ne katıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu rövanş maçında konuk ettiği İsviçre ekibi Lugano'yu 5-1'lik skorla yenerek organizasyona katılmaya hak kazandı. Müsabakanın ardından saiyah-beyazlıların Brezilyalı futbolcusu Gabriel Paulista, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Avrupa Ligi gibi önemli bir turnuvaya katıldığımız için mutluyuz"

UEFA Avrupa Ligi'ne katıldıkları için mutlu olduklarını aktaran Paulista, "Harika bir gece oldu bugün. Çok iyi bir maç oynadık. Avrupa Ligi gibi önemli bir turnuvada gruplara kaldığımız için mutluyuz. Deplasmandaki maçta defansif olarak iyi olduğumuzu söyleyemem. Orada iyi bir skor, galibiyet almak isterdik. Fakat 3-3'lük skorla yetindik. Ama yine de kötü bir skor değildi. Bugün elimizden gelen her şeyi yaptık. Gerçekten müthiş bir maç oynadık, iyi de bir zafer kazandık. Bugün bunu kutlayacağız. Yarından itibaren de önemli Sivasspor maçına hazırlanmak zorundayız" dedi.

Lugano karşısında yedikleri golden sonra Teknik Direktör Van Bronckhorst ile aralarında geçen konuşma ile ilgili soruyu yanıtlayan Brezilyalı futbolcu, "Aslında bu yediğimiz golle ilgiliydi. Benim bireysel performansım dışında takım olarak bir hata yaptığımızı düşündüm. Bunu konuştum hocamla. Bunu düzenlemek için ufak bir konuşmamız oldu. Çünkü aynı hatayı tekrarlayamazdık. Bu konuşma yararlı oldu ve başka gol yemedik" diye konuştu.

"Çok iyi bir kadromuzun olduğunu düşünüyorum"

Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk kez uygulanacak 36 takımlı lig formatına hızlı adapte olmaları gerektiğinin altını çizen 33 yaşındaki oyuncu, "Yeni formata hızlı adapte olmak zorundayız. Bu yeni formatın bence en öne çıkan özelliği daha çok maç olacak, daha çok seyahat olacak, daha çok yorulacağız. Ama akıllı olup, iyi çalışıp, iyi dinlenerek bu durumu kendi yararımıza çevirmemiz gerekiyor. Ben çok iyi bir takımımızın, çok iyi bir kadromuzun olduğunu düşünüyorum. Orada çok maç olmasına rağmen bu kadroyla çok iyi adapte olup iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Uduokhai'nin çok kaliteli olduğunu söyleyebilirim"

Son olarak yeni transfer Felix Uduokhai hakkında da konuşan Paulista, "Felix'le 2 idman yaptık sadece ama ona rağmen çok kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Topla çıkışları, topu kullanması, ayağı çok iyi. Aynı zamanda fiziksel olarak da güçlü bir oyuncu. Bu açıdan takımdaki herkes gibi onun da çok yararlı olacağını düşünüyorum. Omar Colley ile başladık sezona. Omar ile de Süper Kupa'yı aldık, Samsun maçını, Antalya maçını kazandık. Omar'la da çok iyi bir ikili oluşturduğumuzu biliyorum. Şu an takımda kim oynarsa oynasın hocanın da istekleri dahilinde çok iyi olacaklarını biliyorum. Oyuncuların hocanın kafasında seçme sıkıntısı yaratması da çok güzel bir şey. Hocanın zorlanması çok iyi bir takım olduğuna işaret ediyor. Hoca kimi seçerse seçsin, kim oynarsa oynasın bence sahada herkes en iyisini yapıyor. Bu da Beşiktaş için çok güzel bir şey" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beşiktaş, Lugano, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaşlı Gabriel Paulista, UEFA Avrupa Ligi'ne katıldıkları için mutlu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:15 TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
22:51 Beşiktaş, Lugano’yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına kaldı Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı
19:40 Irak’ta Türk SİHA’sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
19:37 Kayıp Narin Güran’la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi
19:01 İzmir’de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:23 Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla’nın ilişkisi bitti Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla'nın ilişkisi bitti
11:14 İstanbul’da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek İstanbul'da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
10:45 Mesut Özil’in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor Mesut Özil'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor
10:23 Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu
10:12 Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı sonrası daha skandal Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı; sonrası daha skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 00:43:14. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaşlı Gabriel Paulista, UEFA Avrupa Ligi'ne katıldıkları için mutlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement