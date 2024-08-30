Beşiktaşlı Gabriel Paulista, UEFA Avrupa Ligi'ne katıldıkları için mutlu

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Beşiktaşlı futbolcu Gabriel Paulista, UEFA Avrupa Ligi'ne katıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu rövanş maçında konuk ettiği İsviçre ekibi Lugano'yu 5-1'lik skorla yenerek organizasyona katılmaya hak kazandı. Müsabakanın ardından saiyah-beyazlıların Brezilyalı futbolcusu Gabriel Paulista, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Avrupa Ligi gibi önemli bir turnuvaya katıldığımız için mutluyuz"

UEFA Avrupa Ligi'ne katıldıkları için mutlu olduklarını aktaran Paulista, "Harika bir gece oldu bugün. Çok iyi bir maç oynadık. Avrupa Ligi gibi önemli bir turnuvada gruplara kaldığımız için mutluyuz. Deplasmandaki maçta defansif olarak iyi olduğumuzu söyleyemem. Orada iyi bir skor, galibiyet almak isterdik. Fakat 3-3'lük skorla yetindik. Ama yine de kötü bir skor değildi. Bugün elimizden gelen her şeyi yaptık. Gerçekten müthiş bir maç oynadık, iyi de bir zafer kazandık. Bugün bunu kutlayacağız. Yarından itibaren de önemli Sivasspor maçına hazırlanmak zorundayız" dedi.

Lugano karşısında yedikleri golden sonra Teknik Direktör Van Bronckhorst ile aralarında geçen konuşma ile ilgili soruyu yanıtlayan Brezilyalı futbolcu, "Aslında bu yediğimiz golle ilgiliydi. Benim bireysel performansım dışında takım olarak bir hata yaptığımızı düşündüm. Bunu konuştum hocamla. Bunu düzenlemek için ufak bir konuşmamız oldu. Çünkü aynı hatayı tekrarlayamazdık. Bu konuşma yararlı oldu ve başka gol yemedik" diye konuştu.

"Çok iyi bir kadromuzun olduğunu düşünüyorum"

Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk kez uygulanacak 36 takımlı lig formatına hızlı adapte olmaları gerektiğinin altını çizen 33 yaşındaki oyuncu, "Yeni formata hızlı adapte olmak zorundayız. Bu yeni formatın bence en öne çıkan özelliği daha çok maç olacak, daha çok seyahat olacak, daha çok yorulacağız. Ama akıllı olup, iyi çalışıp, iyi dinlenerek bu durumu kendi yararımıza çevirmemiz gerekiyor. Ben çok iyi bir takımımızın, çok iyi bir kadromuzun olduğunu düşünüyorum. Orada çok maç olmasına rağmen bu kadroyla çok iyi adapte olup iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Uduokhai'nin çok kaliteli olduğunu söyleyebilirim"

Son olarak yeni transfer Felix Uduokhai hakkında da konuşan Paulista, "Felix'le 2 idman yaptık sadece ama ona rağmen çok kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Topla çıkışları, topu kullanması, ayağı çok iyi. Aynı zamanda fiziksel olarak da güçlü bir oyuncu. Bu açıdan takımdaki herkes gibi onun da çok yararlı olacağını düşünüyorum. Omar Colley ile başladık sezona. Omar ile de Süper Kupa'yı aldık, Samsun maçını, Antalya maçını kazandık. Omar'la da çok iyi bir ikili oluşturduğumuzu biliyorum. Şu an takımda kim oynarsa oynasın hocanın da istekleri dahilinde çok iyi olacaklarını biliyorum. Oyuncuların hocanın kafasında seçme sıkıntısı yaratması da çok güzel bir şey. Hocanın zorlanması çok iyi bir takım olduğuna işaret ediyor. Hoca kimi seçerse seçsin, kim oynarsa oynasın bence sahada herkes en iyisini yapıyor. Bu da Beşiktaş için çok güzel bir şey" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL